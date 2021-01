Bcp | sponsor della Turris per altri tre anni Il presidente Ascione | Rafforzato il legame con il territorio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rinnovato l’accordo, che avrà durata triennale, tra la Bcp e la squadra sportiva, neo promossa nel campionato di calcio di Serie C. Presentato nella sala stampa dello stadio “Liguori” di Torre del Greco, l’accordo triennale tra la Banca di Credito Popolare e la Società Sportiva, squadra cittadina, neo promossa nel Campionato di Serie C. Il rinnovoizzazione sancisce una partnership, solida e duratura, che si fonda sulla condivisione di valori e di obiettivi tra le due istituzioni più rappresentative in campo sportivo ed economico delcittadino. “La vicinanzaBanca al progetto di crescitanostra squadra è un attestato di stima di cui siamo grati ed orgogliosi. La BCP – ha sottolineato il patron...