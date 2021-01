Amazon apre due nuovi centri in Italia: in arrivo trasformazioni urbane e 1.100 posti di lavoro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Amazon investirà in Italia oltre 230 milioni di euro e creerà 1.100 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni. Come? Realizzando due grandi centri che porteranno con sé, oltre alla richiesta di varie figure professionali, anche importanti trasformazioni urbane, nell’ottica della sostenibilità ambientale e del vivere meglio. Il nuovo centro Amazon di Agognate (Novara) Il primo centro sorgerà ad Agognate, frazione di Novara in Piemonte, sarà un centro di distribuzione e creerà 900 posti di lavoro entro tre anni dall’apertura. Il nuovo sito di Novara ricoprirà un ruolo chiave all’interno della rete dei centri di distribuzione dell’azienda in cui i dipendenti prelevano, impacchettano e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021)investirà inoltre 230 milioni di euro e creerà 1.100dia tempo indeterminato entro tre anni. Come? Realizzando due grandiche porteranno con sé, oltre alla richiesta di varie figure professionali, anche importanti, nell’ottica della sostenibilità ambientale e del vivere meglio. Il nuovo centrodi Agognate (Novara) Il primo centro sorgerà ad Agognate, frazione di Novara in Piemonte, sarà un centro di distribuzione e creerà 900dientro tre anni dall’apertura. Il nuovo sito di Novara ricoprirà un ruolo chiave all’interno della rete deidi distribuzione dell’azienda in cui i dipendenti prelevano, impacchettano e ...

