"Mi hanno offerto il papato". "Rubbia dov'è?". Cronaca semiseria dal suk del Senato

Entra in buvette Mario Giarrusso, l'eclettico Senatore che fu dei 5 stelle e che oggi è coccolato e blandito come salvatore della patria, il suo tra i voti in bilico per mantenere vivo, magari agonizzante ma vivo, il governo di Giuseppe Conte. Davanti a un piatto di cannelloni mantiene il riserbo: "Come voto lo vedrete più tardi". L'hanno contattata? Le hanno proposto qualcosa? "Il papato, che tanto qui a Roma ne avete già due, che vi cambia il terzo?". Non si sarà spinto a tanto il premier che ha contattato lui, come ha cercato alcuni tra gli indecisi a dargli la fiducia. La situazione è grave ma non è seria, il clima al Senato non è pervaso dalla scarica elettrica dei giorni decisivi. Per tutti, la partita vera si gioca da domani, le oscillazioni del pallottoliere sono minime. Alle 10 del mattino i ...

Due portavoce parlottano: “Speriamo che ne arrivino tre o quattro da Iv!”, “Ma no vedrai che traslocano i tre di Forza Italia”. Poco più in là si aggira Giuseppe Moles, storico azzurro di rango: “Avre ...

Crisi di governo, diretta – Conte al Senato: “Difficile governare con chi dissemina mine”. Renzi lo accusa: “Ha scelto un arrocco dannoso”

“E’ molto complicato governare con chi dissemina mine”. Giuseppe Conte si presenta a Palazzo Madama per chiedere la fiducia e ribadisce la chiusura a Italia viva. È il secondo round, quello decisivo, ...

Due portavoce parlottano: "Speriamo che ne arrivino tre o quattro da Iv!", "Ma no vedrai che traslocano i tre di Forza Italia". Poco più in là si aggira Giuseppe Moles, storico azzurro di rango: "Avre ..."