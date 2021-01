La spettacolare doppia eruzione dell’Etna dalla cima del vulcano – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 19 gennaio 2021) L’Etna, ilpiù attivo d’Europa, continua a dare spettacolo. Nella serata del 18 gennaio unaè stata ben visibile da Catania, Taormina e altre località della Sicilia.delsono emersi due bracci lavici: il primo dal cratere di Sud-Est, in direzione della desertica Valle del Bove, a un’altezza di 2.900 metri sul livello del mare; il secondo dal lato Nord dello stesso cratere. Il fenomeno, nella giornata del 19 gennaio, si è rapidamente evoluto in una debole fontana di lava. La fase esplosiva è diminuita in maniera significativa, anche se dal cratere di Sud-Est, come mostrato nel, permangono sporadiche emissioni di cenere, velocemente disperse dai venti in quota. L’Istituto nazionale di geofisica e ...