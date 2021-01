Denaro su Citrix | mercato festeggia acquisto Wrike

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prepotente rialzo perSystems, che mostra una salita bruciante del 2,86% sui valori precedenti. Il colosso dei desktop virtuali e del networkingha annunciato un accordo definitivo per l’acquisizione di, gigante del project management, per 2,25 miliardi di dollari in contanti. La fusione tra le due realtà genererà una potente piattaforma digitale di lavoro capace di fornire soluzioni competitive per la gestione e la collaborazione virtuale su progetti e iniziative professionali. L’operazione è finanziata dasia in contanti che a debito. Il board die quello dihanno approvato l’accordo all’unanimità. Comparando l’andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota cheSystems mantiene forza ...