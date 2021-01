Roma e Milan, battaglia per Otavio. Il brasiliano è positivo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma - Due club italiani sono pronti a sfidarsi sul mercato per arrivare a un parametro zero . Roma e Milan sono in lotta per assicurarsi le prestazioni di Otavio Monteiro , trequartista del Porto in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021)- Due club italiani sono pronti a sfidarsi sul mercato per arrivare a un parametro zero .sono in lotta per assicurarsi le prestazioni diMonteiro , trequartista del Porto in ...

Glongari : Non soltanto la #Roma pensa ad #Otavio in scadenza di contratto con il #Porto. Sono pronte ad entrare nella contesa… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Felice per il gol, meno per il risultato' ??? Così Milan #Skriniar al termine di #RomaInter ??… - Angolo_Milan : ????#RomaSpezia??: orario, probabili formazioni e dove vedere il match di ??#CoppaItalia???? in tv ???? - sportli26181512 : #Roma e Milan, battaglia per Otavio. Il brasiliano è positivo: I due club italiani puntano il trequartista in scade… -