“Lei si vedeva già a Montecarlo…” Pierpaolo Pretelli | il vip umilia la mamma Frecciatina al veleno dalla D’Urso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La scorsa settimanaha fatto una bella ramanzina alla famiglia, accusata di non aver tenuto fede a un patto fatto prima dell’ingresso del modello nella casa del Grande Fratello Vip. Il fratello e ladi, infatti, sono spesso ospiti dei programmi Mediaset per parlare del suo percorso nel reality show e della sua situazione sentimentale: prima con Elisabetta Gregoraci (cosa mai decollata per volere dell’ex moglie di Flavio Briatore), poi con Giulia Salemi. Proprio alcuni filmati mostrati in diretta da Alfonso Signorini in cui la famigliasi diceva entusiasta per l’amicizia speciale di Pier con Elisabetta Gregoraci e ‘criticava’ il flirt con Giulia Salemi hanno fatto sbottare. “Non mi conoscono! Basta, alla fine penso che non mi ...