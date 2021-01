Il cartello che ha sconvolto il paese: Conte morto, ma perchè? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una immagine che ha scioccato i passanti e che fa molto riflettere sul reale polso della situazione. Cosa pensano gli italiani? cartello (Web)Un cartello apparso all’ingresso di un negozio di abbigliamento in provincia di Milano, che ha molto colpito i passanti, l’opinione pubblica, e tutti quanti, insomma, abbiano avuto la possibilità di confrontarsi, in un certo senso, con esso. Siamo a Cernusco sul Naviglio, dove un noto negozio di abbigliamento, è saltato all’ordine delle cronache per un cartello, apposto all’ingresso, sulla porta. “L’unica speranza è che muoia Conte“. Questo il testo. Il Contenuto del cartello, è chiaramente un chiaro riferimento al particolare momento sociale ed economico, ed alle restrizioni che negli ultimi mesi hanno impedito a commercianti ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una immagine che ha scioccato i passanti e che fa molto riflettere sul reale polso della situazione. Cosa pensano gli italiani?(Web)Unapparso all’ingresso di un negozio di abbigliamento in provincia di Milano, che ha molto colpito i passanti, l’opinione pubblica, e tutti quanti, insomma, abbiano avuto la possibilità di confrontarsi, in un certo senso, con esso. Siamo a Cernusco sul Naviglio, dove un noto negozio di abbigliamento, è saltato all’ordine delle cronache per un, apposto all’ingresso, sulla porta. “L’unica speranza è che muoia“. Questo il testo. Ilnuto del, è chiaramente un chiaro riferimento al particolare momento sociale ed economico, ed alle restrizioni che negli ultimi mesi hanno impedito a commercianti ...

fanpage : 'L'unica speranza è che muoia #Conte'. Un cartello assurdo, una frase gravissima - Lega_B : ??? Fa festa l'@EmpoliCalcio con un pokerissimo! Finisce 5-0 la sfida di cartello con la @OfficialUSS1919 in una ser… - SamGibili1 : RT @Fra_tante3: Milano, il cartello choc sulla porta del negozio: «L'unica speranza è che muoia Conte» - Il - andrea66769767 : RT @Lega_B: ??? Fa festa l'@EmpoliCalcio con un pokerissimo! Finisce 5-0 la sfida di cartello con la @OfficialUSS1919 in una serata da sogno… - rattendoli : Al di là di come la di possa pensare su Conte, questo cartello è una vergogna. Quanto all’articolista che parla di… -