È Procida la capitale italiana della Cultura 2022 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Era nell’aria, ora è ufficiale. Procida è stata appena nominata capitale italiana della Cultura 2022. La conferma è arrivata questa mattina dal Presidente della giuria Stefano Baia Curioni con la comunicazione ufficiale al Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. La piccola isola napoletana ha superato la concorrenza di Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra. Una grande notizia per tutta la Campania che premia un lunghissimo lavoro da parte della politica e del territorio. Prima di Procida, il riconoscimento era andato a Lecce, Siena, Cagliari, Perugia, Assisi e Ravenna (2015), Mantova (2016), Pistoia (2017), Palermo (2018), Parma (2020-2021), mentre nel 2019 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Era nell’aria, ora è ufficiale.è stata appena nominata. La conferma è arrivata questa mattina dal Presidentegiuria Stefano Baia Curioni con la comunicazione ufficiale al Ministro dei Benili Dario Franceschini. La piccola isola napoletana ha superato la concorrenza di Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra. Una grande notizia per tutta la Campania che premia un lunghissimo lavoro da partepolitica e del territorio. Prima di, il riconoscimento era andato a Lecce, Siena, Cagliari, Perugia, Assisi e Ravenna (2015), Mantova (2016), Pistoia (2017), Palermo (2018), Parma (2020-2021), mentre nel 2019 ...

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - peppeprovenzano : #Procida Capitale italiana della cultura 2022 è una notizia bellissima. Un altro esempio di riscatto che, dopo Mate… - fanpage : Un grandissimo riconoscimento per l'Isola #Procida di ? - vetteclerc : RT @axcasamia: tweet di apprezzamento per la piccola isola di Procida perché merita di essere riconosciuta come capitale della cultura 2022… - ItalyinFFM : RT @dariofrance: La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 -