NBA: rinviata Oklahoma-Philadelphia causa Covid

Arriva un nuovo rinvio per la regular season della NBA. La Lega nella serata domenicale italiana ha annunciato che la sfida tra Oklahoma City Thunder e Philadelphia 76ers non si disputerà a causa del Coronavirus. È in corso, infatti, il tracciamento dei contatti poiché i Sixes attualmente non dispongono di 8 giocatori da convocare per la partita.

