Il Napoli di Gattuso è bello di giorno, vince sempre alle 12.30 o alle 15 (Di domenica 17 gennaio 2021) Questa straordinaria goleada del Napoli contro la Fiorentina accende la curiosità su alcuni particolarissimi dati statistici che accompagnano il Napoli 2020-21. Si tratta della 24ma partita ufficiale degli azzurri, 17ma di Serie A. È la 15ma vittoria della stagione, la sesta segnando più di 3 gol. Il dato più curioso è che si tratta della nona vittoria su nove partite giocate alla luce naturale. Tra le 12:30 e le 15:00 il Napoli ha sempre vinto, segnando 32 gol (3,56 a partita) e subendone appena cinque (1,56 a gara). Se confrontiamo il dato con quello delle partite iniziate negli altri orari il bilancio azzurro è ben diverso. Nelle sette partite iniziate tra le 17:45 e le 18:55 le vittorie sono state tre, con un pareggio e tre sconfitte. Il bilancio gol fatti/subiti è negativo, 8 a 9 (1,14 vs. 1,29 a partita). Quasi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Questa straordinaria goleada delcontro la Fiorentina accende la curiosità su alcuni particolarissimi dati statistici che accompagnano il2020-21. Si tratta della 24ma partita ufficiale degli azzurri, 17ma di Serie A. È la 15ma vittoria della stagione, la sesta segnando più di 3 gol. Il dato più curioso è che si tratta della nona vittoria su nove partite giocate alla luce naturale. Tra le 12:30 e le 15:00 ilhavinto, segnando 32 gol (3,56 a partita) e subendone appena cinque (1,56 a gara). Se confrontiamo il dato con quello delle partite iniziate negli altri orari il bilancio azzurro è ben diverso. Nelle sette partite iniziate tra le 17:45 e le 18:55 le vittorie sono state tre, con un pareggio e tre sconfitte. Il bilancio gol fatti/subiti è negativo, 8 a 9 (1,14 vs. 1,29 a partita). Quasi ...

