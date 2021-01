Cartelle, rottamazione fino al 2019 e sconti per la crisi Covid. In arrivo anche nuovo "saldo e stralcio" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Piano in tre mosse per alleviare le difficoltà dei contribuenti alle prese con i debiti tributari. Il governo prepara nuove sanatorie per le Cartelle esattoriali. E, dunque, si arricchisce il... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 18 gennaio 2021) Piano in tre mosse per alleviare le difficoltà dei contribuenti alle prese con i debiti tributari. Il governo prepara nuove sanatorie per leesattoriali. E, dunque, si arricchisce il...

matteosalvinimi : E da Conte ennesima presa in giro: 'minirinvio' delle cartelle esattoriali al 31 gennaio ??????. Un governo serio ap… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Cartelle, rottamazione fino al 2019 e sconti per la crisi Covid. In arrivo anche nuovo 'saldo e stralcio' - lnotarantonio : @Alyenante A quest'ora no aspettiamo la nuova rottamazione delle cartelle - ilmessaggeroit : Cartelle, rottamazione fino al 2019 e sconti per la crisi Covid. In arrivo anche nuovo 'saldo e stralcio' - Alexct9 : RT @matteosalvinimi: E da Conte ennesima presa in giro: 'minirinvio' delle cartelle esattoriali al 31 gennaio ??????. Un governo serio appro… -