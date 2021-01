WandaVision: gli spot presenti negli episodi regalano indizi riguardanti il mistero alla base della serie (Di sabato 16 gennaio 2021) All'interno degli episodi di WandaVision vengono mostrati degli spot e Kevin Feige ha ora rivelato che hanno un legame con il mistero alla base della serie. WandaVision ha debuttato ufficialmente su Disney+ e Kevin Feige ha ora rivelato che gli spot contenuti nelle puntate aggiungono un altro livello al mistero al centro della trama. Il presidente dei Marvel Studios ha parlato di questo interessante dettaglio della serie prodotta per la piattaforma di streaming Disney+. A metà delle prime due puntate i fan della Marvel che entrano nel mondo di WandaVision, che dà il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 gennaio 2021) All'interno deglidivengono mostrati deglie Kevin Feige ha ora rivelato che hanno un legame con ilha debuttato ufficialmente su Disney+ e Kevin Feige ha ora rivelato che glicontenuti nelle puntate aggiungono un altro livello alal centrotrama. Il presidente dei Marvel Studios ha parlato di questo interessante dettaglioprodotta per la piattaforma di streaming Disney+. A metà delle prime due puntate i fanMarvel che entrano nel mondo di, che dà il viaFase 4 del Marvel Cinematic ...

idcieatpizza : RT @Streptococco_: Come mi sento dopo gli episodi di #WandaVision : - cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision: gli spot presenti negli episodi regalano indizi riguardanti il mistero alla base della serie… - misterj1995 : RT @xlokialmighty: Gli scrittori di #WandaVision be like: - Mersil : Sono tentata di rivedere gli episodi questo week end.... #WandaVision - downeyjessevans : #WandaVision SPOILER?????? . . . . . . . AGNES continua a ripetere il nome di suo 'marito' RALPH Ma nessuno gli ha… -

Ultime Notizie dalla rete : WandaVision gli WandaVision: gli spot presenti negli episodi regalano indizi riguardanti il mistero alla base della serie

All'interno degli episodi di WandaVision vengono mostrati degli spot e Kevin Feige ha ora rivelato che hanno un legame con il mistero alla base della serie. WandaVision ha debuttato ufficialmente su D ...

WandaVision, l’attesa è finita: ecco cosa c’è da sapere sulla nuova serie di Disney+

“Sono pazzamente innamorati e non c’è un solo suggerimento che ci riporti alla mente gli Avengers o il resto dell’Universo Cinematografico Marvel”. “Sono andato a pranzo con il grande Dick Van Dyke e ...

All'interno degli episodi di WandaVision vengono mostrati degli spot e Kevin Feige ha ora rivelato che hanno un legame con il mistero alla base della serie. WandaVision ha debuttato ufficialmente su D ...“Sono pazzamente innamorati e non c’è un solo suggerimento che ci riporti alla mente gli Avengers o il resto dell’Universo Cinematografico Marvel”. “Sono andato a pranzo con il grande Dick Van Dyke e ...