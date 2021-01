Via le barriere architettoniche, completato lo scivolo di porta Sant’Agostino (Di sabato 16 gennaio 2021) porta Sant’Agostino senza più barriere architettoniche: è come si presenta da oggi lo storico luogo di accesso all’anello delle Mura veneziane e al centro storico di Città Alta, al termine dell’intervento voluto dal Comune di Bergamo e completato nelle scorse ore. È stata infatti installata la nuova rampa che agevolerà il passaggio ai disabili in carrozzina o alle mamme in compagnia dei propri bimbi nel passeggino, senza che debbano attraversare la strada all’interno della porta, manovra da sempre pericolosa e, nonostante tutto, molto praticata. La struttura metallica, realizzata previo il parere della Soprintendenza, è completamente rimovibile e poggia sulla pavimentazione esistente, con un parapetto leggero, sempre in metallo, e una pavimentazione in lamiera stirata ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 gennaio 2021)senza più: è come si presenta da oggi lo storico luogo di accesso all’anello delle Mura veneziane e al centro storico di Città Alta, al termine dell’intervento voluto dal Comune di Bergamo enelle scorse ore. È stata infatti installata la nuova rampa che agevolerà il passaggio ai disabili in carrozzina o alle mamme in compagnia dei propri bimbi nel passeggino, senza che debbano attraversare la strada all’interno della, manovra da sempre pericolosa e, nonostante tutto, molto praticata. La struttura metallica, realizzata previo il parere della Soprintendenza, è completamente rimovibile e poggia sulla pavimentazione esistente, con un parapetto leggero, sempre in metallo, e una pavimentazione in lamiera stirata ...

