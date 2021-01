Ottime notizie da Israele, paese leader per le vaccinazioni: funzionano anche per bloccare i contagi (Di sabato 16 gennaio 2021) Israele è il primo paese al mondo per il numero di vaccinazioni contro il Coronavirus. Sono state già effettuate oltre 2.050.000 vaccinazioni, pari a 23,66 ogni 100 abitanti, così come riporta un articolo del Corriere della Sera, sulla base dei dati forniti dagli esperti della piattaforma Our World in Data. Non solo, Un’ulteriore notizia positiva è poi arrivata dal Clalit HMO. Si tratta della più importante delle quattro organizzazioni di servizi sanitari in Israele. In sostanza l’organizzazione spiega che dopo due settimane dall’inoculazione del vaccino anti-Covid, c’è stata una diminuzione dei positivi pari al 33%. Israele, gli studi sul vaccino Pfizer SkyTg24 riporta anche quanto sostenuto dal quotidiano locale Yedioth Ahronoth. Ovvero i ricercatori israeliani hanno ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021)è il primoal mondo per il numero dicontro il Coronavirus. Sono state già effettuate oltre 2.050.000, pari a 23,66 ogni 100 abitanti, così come riporta un articolo del Corriere della Sera, sulla base dei dati forniti dagli esperti della piattaforma Our World in Data. Non solo, Un’ulteriore notizia positiva è poi arrivata dal Clalit HMO. Si tratta della più importante delle quattro organizzazioni di servizi sanitari in. In sostanza l’organizzazione spiega che dopo due settimane dall’inoculazione del vaccino anti-Covid, c’è stata una diminuzione dei positivi pari al 33%., gli studi sul vaccino Pfizer SkyTg24 riportaquanto sostenuto dal quotidiano locale Yedioth Ahronoth. Ovvero i ricercatori israeliani hanno ...

SecolodItalia1 : Ottime notizie da Israele, paese leader per le vaccinazioni: funzionano anche per bloccare i contagi… - GLL_1995 : Ottime notizie ogni tanto. Il bigottismo usato per riscattare per le persone. Spero si facciano un esame di coscien… - laura99164560 : RT @AE_Italia: ??Ottime notizie: il boom dell’alimentazione veg! Migliaia di persone hanno scelto di passare un Natale 100% a base vegetal… - Luca_15_5 : RT @AE_Italia: ??Ottime notizie: il boom dell’alimentazione veg! Migliaia di persone hanno scelto di passare un Natale 100% a base vegetal… - fabio_palazzi : @SkyTG24 Ottime notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Ottime notizie Milan, ottime notizie: negativi tutti i tamponi eccetto Rebic e Krunic. Theo e Calhanoglu pronti al rientro Calciomercato.com La Norvegia denuncia 23 vittime legate alla somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech

In Norvegia, secondo l'Agenzia del Farmaco del Paese, 23 persone sono morte per complicazioni dovute agli effetti collaterali del vaccino Pfizer. Le vittime sarebbero soggetti anziani e fragili. Secon ...

Covid, il punto della situazone ad Abbasanta e Norbello

Buone notizie sul fronte Covid da Norbello. Dopo la forte preoccupazione dei giorni scorsi per l'impennata di casi dopo le festività natalizie ora nel centro del Guilcier si tira un sospiro di solliev ...

In Norvegia, secondo l'Agenzia del Farmaco del Paese, 23 persone sono morte per complicazioni dovute agli effetti collaterali del vaccino Pfizer. Le vittime sarebbero soggetti anziani e fragili. Secon ...Buone notizie sul fronte Covid da Norbello. Dopo la forte preoccupazione dei giorni scorsi per l'impennata di casi dopo le festività natalizie ora nel centro del Guilcier si tira un sospiro di solliev ...