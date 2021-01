L’Atalanta ritrova Zappacosta: dal Sora al Genoa, passando dal Chelsea. Un talento sfortunato che cerca il rilancio (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo la vittoria sul Cagliari in Coppa Italia, L’Atalanta torna in campo in campionato, a Bergamo contro il Genoa. Una partita fondamentale, per continuare a scalare la classifica centrando il quarto successo consecutivo in Serie A. Di fronte una squadra … Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo la vittoria sul Cagliari in Coppa Italia,torna in campo in campionato, a Bergamo contro il. Una partita fondamentale, per continuare a scalare la classifica centrando il quarto successo consecutivo in Serie A. Di fronte una squadra …

Angolo_Atalanta : ?#Calciomercato #Cagliari: visite mediche per #Duncan, ? a breve l'ufficialità. Ritrova #DiFrancesco come allenator… - LoDrastico : Non si tratta di big match o di partite più semplici, la Roma nei primi tempi ha un'intensità che non ritrova nei s… - Cagliari_1920 : Gol e assist contro il Benevento. L’Atalanta vola in zona Champions e ritrova il miglior Ilicic - zazoomblog : Gol e assist contro il Benevento. L’Atalanta vola in zona Champions e ritrova il miglior Ilicic - #assist #contro… - zazoomblog : Gol e assist contro il Benevento. L’Atalanta vola in zona Champions e ritrova il miglior Ilicic - #assist #contro… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta ritrova bwin data center: Milan supera Juve per 59% dei tifosi Inter continua a vincere Fortune Italia