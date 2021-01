Una Vita anticipazioni spagnole: l’addio sui social di Alvaro Quintana (Antonito Palacios) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Solo qualche giorno fa, TVE e Boomerang TV hanno rivoluzionato ancora una volta le puntate Una Vita e la loro trama. Nuove storie, insieme a un salto temporale di cinque anni, hanno lasciato migliaia di follower a bocca aperta, in quanto sono stati costretti a dire addio a molti dei loro beniamini. Purtroppo nella nuova stagione non saranno più presenti molti personaggi come quelli di Antoñito (Álvaro Quintana), Anabel (Olga Haenke), Carmen (María Blanco) o Natalia (Astrid Janer). Alcuni di loro han voluto congedarsi dai fans attraverso i social. L’uscita di scena di Antonito Palacios nella nuova stagione di Una Vita La prossima stagione di Una Vita dovrà fare a meno di Antonito, il figlio di Ramon, che esce definitivamente di scena, dopo aver perso la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Solo qualche giorno fa, TVE e Boomerang TV hanno rivoluzionato ancora una volta le puntate Unae la loro trama. Nuove storie, insieme a un salto temporale di cinque anni, hanno lasciato migliaia di follower a bocca aperta, in quanto sono stati costretti a dire addio a molti dei loro beniamini. Purtroppo nella nuova stagione non saranno più presenti molti personaggi come quelli di Antoñito (Álvaro), Anabel (Olga Haenke), Carmen (María Blanco) o Natalia (Astrid Janer). Alcuni di loro han voluto congedarsi dai fans attraverso i. L’uscita di scena dinella nuova stagione di UnaLa prossima stagione di Unadovrà fare a meno di, il figlio di Ramon, che esce definitivamente di scena, dopo aver perso la ...

borghi_claudio : Altro che costruttori. Una lista con miserie umane, mastelli, miracolati, passanti, esteri... più già si ipotizza i… - Capezzone : ++Crisi a una svolta. Incarico a Venancio++ Gran mediazione del filippino: “Segnori giallorossi, vi garantisco aper… - micillom5s : Aprire una crisi in questo particolare momento storico è da piantagrane. Soprattutto quando in gioco ci sono gli in… - redazioneiene : Con la vostra generosità le avete donato una nuova vita ? - rebeccamanzoni1 : RT @DSantanche: Rappresentando i #poliziotti come maiali violenti nel videoclip della sua canzone, Gianna Nannini manca di rispetto a tutti… -