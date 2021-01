Il Regno Unito ha stabilito nuove regole anti Covid-19 per chi entra nel paese (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che da lunedì 18 gennaio saranno chiusi tutti i corridoi di viaggio finora rimasti aperti con i paesi che presentavano bassi numeri di contagio. Da lunedì, dunque, chiunque arriverà nel Regno Unito Leggi su ilpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che da lunedì 18 gennaio saranno chiusi tutti i corridoi di viaggio finora rimasti aperti con i paesi che presentavano bassi numeri di contagio. Da lunedì, dunque, chiunque arriverà nel

Mov5Stelle : RENZI, COSA NE PENSA IL MONDO? Francia???? Matteo Renzi accelera la caduta del governo italiano Regno Unito???? L'Ital… - SusannaCeccardi : Agli amici della sinistra andrà anche rivelato, prima o poi, che il Regno Unito “mandò all’aria un governo” in pien… - petergomezblog : Regno Unito, oltre 55mila casi e 1.200 morti in 24 ore. Angela Merkel anticipa l’incontro con i Länder: vuole un lo… - giornaleradiofm : Covid: Johnson, troppi contagi, test da tutti i Paesi: (ANSA) - LONDRA, 15 GEN - Il Regno Unito impone un test Covi… - giannettimarco : RT @ilpost: Il Regno Unito ha stabilito nuove regole anti Covid-19 per chi entra nel paese -