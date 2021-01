Equinox | avanti e indietro nel tempo

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 16 gennaio 2021) Terminati i sei episodi di, serie di origine danese targata Netflix e creata da Tea Lindeburg, cosa abbiamo visto realmente? Una tragica storia di violenza sulle donne che tragicamente si ripete in modo ciclico? Non proprio. La messa in scena di una metafisica con una legge superiore a spiegare il caos del mondo? Non esattamente. Una vicenda misteriosa che potrebbe svelarsi in un altrove che si percepisce come vicino e che, alstesso, non appartiene alle regole comuni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.