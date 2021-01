Kahn rincuora il Bayern | “Eliminati anche nel 2000 Sei mesi dopo ecco la Champions…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il giornola clamorosa eliminazione, in casaMonaco, si fatica a realizzare quanto accaduto in Coppa di Germania. I campioni in carica sono statidal modesto Kiel ai calci di rigore. Non si può nemmeno evocare la sfortuna, dato che i detentori del trofeo avevano sciupato diverse occasioni e non erano riusciti a gestire per due volte un gol di vantaggio. La difesa del primo titolo è sfumata. Ora non resta che pensare a Bundesliga e Champions League.caption id="attachment 1079371" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionCORAGGIOIn un momento così complicato servono le parole di un leader. Ci ha pensato l'ex portiere delOliverche via Twitter ha postato un ricordo particolare: "Serata deludente a Kiel!20 anni fa siamo stati ...