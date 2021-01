Il caso del medico morto dopo il vaccino Covid di Pfizer: le ultime notizie su Gregory Michael (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ancora incertezza e preoccupazioni attorno al prodotto Pfizer, dopo che dagli Stati Uniti è arrivata la storia di Gregory Michael, il medico morto dopo il vaccino Covid. Una vicenda che, almeno nei suoi presupposti, potrebbe riportarci al caso dell’infermiera deceduta in Portogallo. In quel caso, la successiva autopsia ha dimostrato che non ci sia stata alcuna correlazione tra la somministrazione ed il decesso, come riportato con un articolo da noi pubblicato, mentre in questo frangente non abbiamo ancora sentenze. Cosa sappiamo su Gregory Michael, il medico morto dopo il vaccino Covid ... Leggi su bufale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ancora incertezza e preoccupazioni attorno al prodottoche dagli Stati Uniti è arrivata la storia di, ilil. Una vicenda che, almeno nei suoi presupposti, potrebbe riportarci aldell’infermiera deceduta in Portogallo. In quel, la successiva autopsia ha dimostrato che non ci sia stata alcuna correlazione tra la somministrazione ed il decesso, come riportato con un articolo da noi pubblicato, mentre in questo frangente non abbiamo ancora sentenze. Cosa sappiamo su, ilil...

you_trend : ?? #CrisidiGoverno: in una nota congiunta il #centrodestra chiede il ritorno al voto nel caso in cui #Conte non dov… - ricpuglisi : Bene che @matteorenzi rimetta in campo il MES sanitario, per evitare scelte su chi curare in caso di pandemia. E b… - pfmajorino : #Salvini annuncia sorridente la squadra della #Lombardia. Al di là del fatto che ha commissariato #Fontana (e ribad… - Noovyis : (Il caso del medico morto dopo il vaccino Covid di Pfizer: le ultime notizie su Gregory Michael) Playhitmusic - - 8ales2 : @marisamoles Sarebbe il caso che voi fifoni del virus vi chiudeste in casa e non usciste più.... -

Ultime Notizie dalla rete : caso del Comune Napoli, i due nuovi assessori e il caso del consigliere "Alfons 'o peggio" La Repubblica Le regole della casa del sidro: trama e cast del film in onda stasera in tv

Questa sera andrà in onda il film Le regole della casa del sidro, un film romantico e brillante tratto dal libro di John Irving. Scopriamone insieme trama e cast.

Il bollettino in Liguria, 289 nuovi casi su 1.420 persone testate. Dieci i decessi

Genova – Sono 289 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati in Liguria nelle 24 ore, a fronte di 3.96 tamponi eseguiti (dati Regione Liguria) e 1.420 persone testate (dati Regione Liguria) ...

Questa sera andrà in onda il film Le regole della casa del sidro, un film romantico e brillante tratto dal libro di John Irving. Scopriamone insieme trama e cast.Genova – Sono 289 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati in Liguria nelle 24 ore, a fronte di 3.96 tamponi eseguiti (dati Regione Liguria) e 1.420 persone testate (dati Regione Liguria) ...