FOTO Roberta Melesi | la fata bionda dello sci alpino incanta sui social col colbacco

(Di giovedì 14 gennaio 2021) A pochi giorni dagli ultimi scatti, torna a far parlare di sé, che posta una nuova carrellata disu Instagram nella quale mette in mostra tutta la sua bellezza, anche grazie ai tramonti delle Dolomiti, per la precisione del Passo Giau. Anche indossando un semplicela biondissima azzurra toglie nuovamente il fiato ai suoi follower. IL POST DISU INSTAGRAM Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@: Fisi/Pentaphoto

elipez58 : RT @corsainsalita: Durante Neolitico, si sviluppò una tra le più importanti Culture della Sardegna. Nella foto : Pisside, una copia reali… - corsainsalita : Durante Neolitico, si sviluppò una tra le più importanti Culture della Sardegna. Nella foto : Pisside, una copia… - roberta_neri : @JugeMadame @fraancescaa00 La mia foto preferita - marylonO : Foto del 1970 Pubblicata su 'Napoli retrò' ed ora anche qui. I miei 15 anni insieme all'amica toscana Roberta, al… - otbgrazer : ho fame chiara e roberta mandano foto di cibo sul gruppo ok stronze -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Roberta

OA Sport

A pochi giorni dagli ultimi scatti social, torna a far parlare di sé Roberta Melesi, che posta una nuova carrellata di foto su Instagram nella quale mette in mostra tutta la sua bellezza, anche grazie ...Poi ci sono cose che per rispetto di mia mamma e mia famiglia non voglio dire». Signorini ha chiesto se il messaggio scritto da suo padre qualche giorno fa potesse essere in qualche modo rivolto a lui ...