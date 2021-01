Coronavirus | Arcuri | «6 milioni di vaccinati entro marzo» E sull’allarme di De Luca | «In Campania in arrivo nuova fornitura»

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il commissario per l’emergenza Domenicocontinua a fornire i numeri di riferimento e gli appuntamenti dei prossimi mesi di campagna vaccinale anti Covid. Immerso nella piena fase 1, il Paese va avanti a somministrare le prime dosi di Pfizer e, secondo quanto fa sapere il governo,potrà vedere raggiunta la cifra di «circa 6di persone vaccinate». L’obiettivo perpotrà essere conquistato «grazie ai contratti aggiuntivi sottoscritti dall’Ue con Pfizer e Moderna». Unain via di ampliamento dunque che, nel corso del 2021, potrà raggiungere, solo dalle due aziende farmaceutiche nominate, «60di dosi, per 30di italiani». «De? Nessun dubbio sul ...

Le prime dosi di Moderna saranno distribuite non solo in base alla popolazione over 80 ma premiando chi ha già esaurito le scorte. La protesta di De Luca. Arcuri, tutti vaccinati entro l’aututnno. Ma ...Fanno attività essenziali per il Paese, legate ai trasporti, alla logistica e all'approvvigionamento. Dovrebbero vaccinarsi dopo anziani e medici.