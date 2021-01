“Adesso basta!” Alba Parietti furiosa | nuovo durissimo sfogo sui social | nel mirino ci sono loro

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ancora polemiche di fuoco sul Grande Fratello Vip. Dopo la decisione, criticatissima, di Alfonso Signorini di mandare una ‘carrellata’ con le morti celebri del 2020 ai vipponi nella serata speciale del Capodanno,l’attenzione si spostata sui messaggi degli hater. Messaggi di cattivo gusto e veri e propri insultistati rivolti, infatti, alla sorella di Tommaso Zorzi e si sospetta che dietro possano esserci i fan di Dayane Mello. I messaggiin portoghese e spagnolo, lingue diffusissime in Brasile e brasiliana è proprio la modella che non ha un rapporto tanto amichevole con Tommaso Zorzi. D’altra parte anche a Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, era capitato di ricevere messaggi odiosi e, come la sorella di Zorzi, aveva disattivato il proprio profilo Twitter. Gaia, intanto, è sembrata scossa dagli insulti ...