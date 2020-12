"Complimenti, mister Capello". Sandro Piccinini si schiera: la stroncatura senza appello per Antonio Conte (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un tweet, elegante, per prendere le distanze da Antonio Conte. L'ex commentatore Mediaset Sandro Piccinini, ora a Skym commenta con garbo la discussa intervista del mister dell'Inter dopo il pareggio deludente con lo Shakhtar Donetsk a San Siro che ha eliminato i nerazzurri da Champions ed Europa League. Sarebbe bastato vincere, ma l'Inter non è andata oltre lo 0-0, dando l'impressione di paura e sterilità. Sul banco degli imputati ci finisce Conte, che incalzato da Anna Billò e Fabio Capello svicola in diretta, tra silenzi e risposte stizzite. E Piccinini si schiera coi colleghi di Sky Sport: "Complimenti di cuore ad Anna Billò, Paolo Condò, Costacurta, Del Piero e al mio vecchio compagno di telecronache Mr.Fabio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un tweet, elegante, per prendere le distanze da. L'ex commentatore Mediaset, ora a Skym commenta con garbo la discussa intervista deldell'Inter dopo il pareggio deludente con lo Shakhtar Donetsk a San Siro che ha eliminato i nerazzurri da Champions ed Europa League. Sarebbe bastato vincere, ma l'Inter non è andata oltre lo 0-0, dando l'impressione di paura e sterilità. Sul banco degli imputati ci finisce, che incalzato da Anna Billò e Fabiosvicola in diretta, tra silenzi e risposte stizzite. Esicoi colleghi di Sky Sport: "di cuore ad Anna Billò, Paolo Condò, Costacurta, Del Piero e al mio vecchio compagno di telecronache Mr.Fabio ...

