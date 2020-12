Vaccino Covid-19, Giani annuncia: “106mila dosi per la Toscana a gennaio. Le maestre avranno priorità” (Di sabato 5 dicembre 2020) "Stiamo stilando con un software specifico la graduatoria" per l'ordine di priorità nella vaccinazione anti-Covid che inizierà l'anno prossimo: lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in una diretta Facebook. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 dicembre 2020) "Stiamo stilando con un software specifico la graduatoria" per l'ordine di priorità nella vaccinazione anti-che inizierà l'anno prossimo: lo hato Eugenio, presidente della Regione, in una diretta Facebook. L'articolo .

PiazzapulitaLA7 : Anziani con patologie rimasti senza vaccino antinfluenzale e assessori della Regione Lombardia che scappano e non r… - chetempochefa : Gli ex presidenti Usa, Obama, Bush e Clinton, si sono offerti volontari per farsi vaccinare in tv contro il covid.… - Ettore_Rosato : Nel 1956 #ElvisPresley si vaccina contro il polio in tv, oggi Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton dichiaran… - AlbertoCasoni : @TizianaFerrario Cara D.ssa Ferrario, oggi iniziamo con il vaccino COVID, domani su cosa si vorrà L’obbligatorietà?… - Gianna47428351 : RT @SarahConnor_18: Probabilmente l'unico metodo efficace per convincere tutti a fare il vaccino anti Covid non è renderlo obbligatorio o… -