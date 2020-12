Lenny Kravitz, mai visto la figlia Zoe? Ha già 32 anni e suo papà gli ha fatto gli auguri in modo speciale (Di sabato 5 dicembre 2020) Lenny Kravitz è un famoso cantante, produttore discografico ed attore americano. Il suo successo è sicuramente internazionale, il famoso cantante e anche un bravissimo musicista, infatti suona diversi strumenti, quali chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica e sitar. È stato nominato, per il secondo anno di fila, il cantante più bello del mondo, dalla rivista Glam’Mag che ogni anno stila una lista di 100 uomini famosi in ordine di bellezza e fascino. Foto: Instagram/Lenny Kravitz Qualche giorno fa il cantante ha pubblicato, sul suo profilo Instagram che conta 3,5 milioni di follower, uno scatto che lo ritrae insieme alla donna più importante della sua vita, ovvero sua figlia Zoe, che ha da poco compiuto 32 anni. Zoe è nata dal ... Leggi su virali.video (Di sabato 5 dicembre 2020)è un famoso cantante, produttore discografico ed attore americano. Il suo successo è sicuramente internazionale, il famoso cantante e anche un bravissimo musicista, infatti suona diversi strumenti, quali chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica e sitar. È stato nominato, per il secondo anno di fila, il cantante più bello del mondo, dalla rivista Glam’Mag che ogni anno stila una lista di 100 uomini famosi in ordine di bellezza e fascino. Foto: Instagram/Qualche giorno fa il cantante ha pubblicato, sul suo profilo Instagram che conta 3,5 milioni di follower, uno scatto che lo ritrae insieme alla donna più importante della sua vita, ovvero sua, che ha da poco compiuto 32è nata dal ...

Il rapporto fra Lenny Kravitz e sua figlia Zoë, avuta nel 1988 con Lisa Bonet, è davvero speciale. Quando Zoë era bambina, chiedeva al suo papà di aspettarla ad un isolato da scuola per evitare che gl ...

Swarovski Crystallized al ritmo di Zoë Kravitz Swarovski Crystallized e Zoë Kravitz, attrice, cantante e figlia dell’icona del rock Lenny Kravitz, hanno lanciato insieme una c ...

