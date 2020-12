Vaccino, da gennaio le prime somministrazioni. I positivi al Covid non ne avranno bisogno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il giorno dopo qualche polemica diventata di stampo politico sulla decisione del Regno Unito di evitare ulteriori controlli di routine sul Vaccino anti Covid, iniziano a circolare le voci su una prima somministrazione di massa nel nostro paese. Primo impatto del Vaccino Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del comitato tecnico scientifico (Cts), come spiegato presso la trasmissione Agorà, ha di fatto reso noto che il Vaccino arriverà nelle prime settimane di gennaio 2021, mentre le prime somministrazioni saranno effettuate di lì a breve, nella seconda metà del mese. Le previsioni di Locatelli parlano di una diffusione del Vaccino (che sarà gratuito, come dichiarato dal ministro della Salute ... Leggi su giornal (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il giorno dopo qualche polemica diventata di stampo politico sulla decisione del Regno Unito di evitare ulteriori controlli di routine sulanti, iniziano a circolare le voci su una prima somministrazione di massa nel nostro paese. Primo impatto delFranco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del comitato tecnico scientifico (Cts), come spiegato presso la trasmissione Agorà, ha di fatto reso noto che ilarriverà nellesettimane di2021, mentre lesaranno effettuate di lì a breve, nella seconda metà del mese. Le previsioni di Locatelli parlano di una diffusione del(che sarà gratuito, come dichiarato dal ministro della Salute ...

