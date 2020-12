Sport italiano in lutto, morto per complicazioni legate al Covid Aldo Moser (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Si è spento per complicazioni legate al Covid nella giornata di mercoledì 2 dicembre 2020 Aldo Moser, fratello maggiore di Francesco, classe 1934 che fu anche maglia rosa al Giro d'Italia. Fu il primo di 12 figli, zio di Moreno e Ignazio, corse tra i ciclisti professionisti per ben venti stagioni. Aldo Moser era ricoverato da alcuni giorni, era nato a Giovo il 7 febbraio e a vent'anni era entrato nel circuito professionistico con un brillante carriera. Tra i suoi principali successi spicca la Coppa Agostoni nel 1954, al suo primo anno da professionista e poi le vittorie al Gran Premio Industria e Commercio di Prato nel 1955 e due edizioni del Trofeo Baracchi nel 1958 e 1959. (Continua..) Per ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Si è spento peralnella giornata di mercoledì 2 dicembre 2020, fratello maggiore di Francesco, classe 1934 che fu anche maglia rosa al Giro d'Italia. Fu il primo di 12 figli, zio di Moreno e Ignazio, corse tra i ciclisti professionisti per ben venti stagioni.era ricoverato da alcuni giorni, era nato a Giovo il 7 febbraio e a vent'anni era entrato nel circuito professionistico con un brillante carriera. Tra i suoi principali successi spicca la Coppa Agostoni nel 1954, al suo primo anno da professionista e poi le vittorie al Gran Premio Industria e Commercio di Prato nel 1955 e due edizioni del Trofeo Baracchi nel 1958 e 1959. (Continua..) Per ...

