Sea of Thieves sta per accogliere le Stagioni. Nel 2020 registrati oltre 11 milioni di giocatori (Di giovedì 3 dicembre 2020) Rare e Microsoft hanno pubblicato un video in cui gli sviluppatori di Sea of ??Thieves hanno discusso diversi aspetti del gioco. Apprendiamo che oltre 11 milioni di giocatori hanno giocato al titolo nel 2020 e che la community è divisa all'incirca a metà tra piattaforme PC e Xbox. La community sta inoltre assistendo a una crescita consistente anche grazie al lancio su Steam e all'afflusso di giocatori da varie parti del mondo, tra cui Cina e Corea.

