Meteo Italia, brutte notizie per weekend e ponte dell'8 dicembre. Forti venti, nubifragi e neve (Di giovedì 3 dicembre 2020) Come ogni sfortuna preannunciata, il Meteo di questo weekend non tarda a deluderci. Grazie alle notizie diffuse da ilMeteo.it, sia il Venerdì che tutto il weekend saranno giorni a tratti nefasti, accompagnati da Forti venti, nubifragi e abbondanti nevicate in montagna. Ma vediamo dettagliatamente e con ordine cosa ci riserva il Meteo di questo weekend dell'Immacolata. Dopo un Giovedì che ilMeteo.it etichetta come "di tregua", Venerdì il maltempo tornerà a troneggiare a causa dell'arrivo di un nuovo vortice di bassa pressione. Nella mattinata di venerdì i cieli si vestiranno di grigio su tutto il Nord e su gran parte del Centro. Fitte Nevicate fin dalle prime ore del giorno fioccheranno su tutti i ...

