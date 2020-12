L’Onu ha rimosso la cannabis dall’elenco delle sostanze stupefacenti pericolose (Di giovedì 3 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Mercoledì 2 dicembre la commissione sui narcotici delle Nazioni Unite (Onu) ha votato per rimuovere la cannabis dall’elenco dei narcotici rischiosi per la salute, riconoscendone il valore terapeutico. La consultazione si è conclusa con 27 voti favorevoli, 1 astensione e 25 voti contrari. Tutta l’Unione europea, Italia compresa, ha votato a favore, con la sola eccezione dell’Ungheria. La decisione, lungamente attesa, è stata presa dalL’Onu basandosi su una serie di raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, delle quali una in particolare è stata accolta: quella relativa alla rimozione della cannabis dalla Tabella IV allegata della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, dove figurava elencata insieme agli oppioidi pericolosi e ... Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Mercoledì 2 dicembre la commissione sui narcoticiNazioni Unite (Onu) ha votato per rimuovere ladei narcotici rischiosi per la salute, riconoscendone il valore terapeutico. La consultazione si è conclusa con 27 voti favorevoli, 1 astensione e 25 voti contrari. Tutta l’Unione europea, Italia compresa, ha votato a favore, con la sola eccezione dell’Ungheria. La decisione, lungamente attesa, è stata presa dalbasandosi su una serie di raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità,quali una in particolare è stata accolta: quella relativa alla rimozione delladalla Tabella IV allegata della Convenzione Unica suglidel 1961, dove figurava elencata insieme agli oppioidi pericolosi e ...

