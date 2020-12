Vaccini antinfluenzali: Regione Lombardia rimborserà i cittadini fragili costretti a pagarli (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Regione Lombardia rimborserà i cittadini fragili che sono stati costretti a fare il vaccino per l’influenza nelle strutture private, a pagamento, per mancanza di alternative. Lo ha deliberato il consiglio regionale nel corso di una seduta caratterizzata dalla bocciatura della mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Giulio Gallera, con relative polemiche, ma anche dall’accoglimento di alcune proposte presentate dal Pd, che sottolinea il fatto con soddisfazione. Rispetto ai rimborsi per i cittadini costretti a pagare i Vaccini, un problema da tempo evidenziato da TPI, il capogruppo Dem in Commissione Sanità Samuele Astuti spiega: “In questo momento di emergenza sanitaria la vaccinazione antinfluenzale è fondamentale, sia per la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020)che sono statia fare il vaccino per l’influenza nelle strutture private, a pagamento, per mancanza di alternative. Lo ha deliberato il consiglio regionale nel corso di una seduta caratterizzata dalla bocciatura della mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Giulio Gallera, con relative polemiche, ma anche dall’accoglimento di alcune proposte presentate dal Pd, che sottolinea il fatto con soddisfazione. Rispetto ai rimborsi per ia pagare i, un problema da tempo evidenziato da TPI, il capogruppo Dem in Commissione Sanità Samuele Astuti spiega: “In questo momento di emergenza sanitaria la vaccinazione antinfluenzale è fondamentale, sia per la ...

