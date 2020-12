Elisabetta Gregoraci, l’amante e Briatore: nuovi dettagli “sotto la doccia” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il presunto amante di Elisabetta Gregoraci fa emergere nuovi retroscena riguardo alla loro presunta storia d’amore clandestina. Continuano le rivelazioni da parte dello stilista e imprenditore Mino Magli sulla presunta storia d’amore clandestina con Elisabetta Gregoraci, secondo cui lei avrebbe tradito a lungo lo storico compagno Flavio Briatore. Di Mino Magli non si conosce granché: Leggi su youmovies (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il presunto amante difa emergereretroscena riguardo alla loro presunta storia d’amore clandestina. Continuano le rivelazioni da parte dello stilista e imprenditore Mino Magli sulla presunta storia d’amore clandestina con, secondo cui lei avrebbe tradito a lungo lo storico compagno Flavio. Di Mino Magli non si conosce granché:

