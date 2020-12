Autoscuole | Vice Ministro Cancelleri | nel prossimo DPCM proposto svolgimento degli esami di guida di ciclomotori | moto e patenti professionali anche nelle zone rosse

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Roma, 2 dicembre 2020) - (Roma, 2 dicembre 2020) Soddisfazione per l'incontro avuto martedì 1° dicembre nel primo giorno di lavoro del tavolo tecnico voluto fortemente dalai Trasporti Giancarlo: presenti l'on. Carmela Grippa, l'on. Elena Maccanti componenti della Commissione trasporti della Camera, la dirigenza dellarizzazione civile, e UNASCA, con il Presidente Antonio Datri, il Segretario NazionaleEmilio Patella ed ilSegretario NazionaleAndrea Onori. È stata colta l'occasione per iniziare una profonda discussione ed avanzare proposte necessarie al settore delle Scuolae della sicurezza stradale, per la modifica di decreti e procedure relativi ade formazione, a ...