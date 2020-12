Crisanti: «600 morti al giorno e discutiamo ancora di sci? Non siamo un Paese normale» (Di martedì 1 dicembre 2020) «Guardi, io sono senza parole. Si parla di sci con 600 morti al giorno». Il virologo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Biologia molecolare a Padova, ha commentato ancora duramente su SkyTg24 il persistere del dibattito sulla chiusura delle piste da sci in chiave anti-Coronavirus. «Andiamo sulla neve per divertirci, sapendo che provocherà un aumento dei contagi e delle morti? Penso che questo non sia un Paese normale». December 1, 2020 Una questione, quella delle settimane bianche, che non riguarda solo l’Italia. I Paesi dell’Unione europea si stanno comportando in maniera diversa di caso in caso, e questo può creare ulteriori problemi in termini di pandemia. «Bisognerebbe raggiungere un accordo Europeo su ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) «Guardi, io sono senza parole. Si parla dicon 600al». Il virologo Andrea, direttore del laboratorio di Biologia molecolare a Padova, ha commentatoduramente su SkyTg24 il persistere del dibattito sulla chiusura delle piste dain chiave anti-Coronavirus. «Andiamo sulla neve per divertirci, sapendo che provocherà un aumento dei contagi e delle? Penso che questo non sia un». December 1, 2020 Una questione, quella delle settimane bianche, che non riguarda solo l’Italia. I Paesi dell’Unione europea si stanno comportando in maniera diversa di caso in caso, e questo può creare ulteriori problemi in termini di pandemia. «Bisognerebbe raggiungere un accordo Europeo su ...

HuffPostItalia : Crisanti: 'Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Non è un Paese normale' - Adnkronos : #Covid, #Crisanti: 'Parlare di #sci con 600 morti? Non è un Paese normale' - arique80 : RT @HuffPostItalia: Crisanti: 'Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Non è un Paese normale' - Andrea13411675 : RT @MMmarco0: “Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Penso che questo non sia un Paese normale” - Prof. Crisanti - globalistIT : -