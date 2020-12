Maradona | chiesta la riesumazione del corpo

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 30 novembre 2020) A distanza di quattro giorni dalla morte del campione più grande di tutti i tempi, Diego Armando, in famiglia si è già scatenata la rivolta per l’accaparramento del materiale lasciato in eredità dal Pibe De Oro. Si parla di circa 150 milioni di dollari; un patrimonio inestimabile, probabilmente da re-distribuire tra mogli e figli sparsi in giro. A questi ultimi sembra voler aggiungersi un altro componente, presunto figlio del D10S. Ma le intenzioni di Santiago De Lara sembrerebbero prendere una direzione diversa dall’interesse economico. Mentre il mondo celebra le gesta di un eroe assoluto non solo per il calcio, ma anche per l’uomo fuori dal campo, ilche giace rasserenato di Diego Armando non conosce più pace. Tutto è iniziato da qualche “bontempone” funerario che ha pensato bene di immortalare un selfie con la salma del Pibe. ...