Giornata mondiale della lotta all’AIDS | cosa c’è da sapere per proteggersi

Leggi su iodonna

(Di lunedì 30 novembre 2020) AIDS: nonostante si parli solo di Covid, il virus dell’HIV c’è, ma fa meno paura. A patto però di mettere la prevenzione al primo posto. Ecco perché, in occasione del World Aids Day del 1 dicembre, Durex Italia, in collaborazione con ANLAIDS, Associazione Nazionale per lacontro l’Aids, ha dato il via alla seconda edizione di #BastaTantoCosì, la campagna digital per sensibilizzare ad una sessualità consapevole e protetta. Ambassador l’attore e creator Frank Matano. AIDS e HIV: 10 cose daper prevenire sfoglia la gallery La campagna #BastaTantoCosì La ...