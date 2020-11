Giappone, produzione industriale ottobre batte le attese (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – In aumento la produzione delle fabbriche Giapponesi a ottobre, seppur ad un ritmo più lento rispetto a settembre. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria Giapponese (METI), l’indice destagionalizzato della produzione industriale dovrebbe esser salito del 3,8% dopo il +3,9% registrato il mee precedente. Il dato appare ben al di sopra delle attese che indicavano un +2,4%. Su base annua il dato non destagionalizzato della produzione è indicato ancora in contrazione del 3,2% dopo il -9% della precedente rilevazione. L’aumento della produzione a ottobre è stato trainato dalla crescita delle consegne, che segnano un +4,6%, mentre le scorte sono scese dell’1,6%. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – In aumento ladelle fabbrichesi a, seppur ad un ritmo più lento rispetto a settembre. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industriase (METI), l’indice destagionalizzato delladovrebbe esser salito del 3,8% dopo il +3,9% registrato il mee precedente. Il dato appare ben al di sopra delleche indicavano un +2,4%. Su base annua il dato non destagionalizzato dellaè indicato ancora in contrazione del 3,2% dopo il -9% della precedente rilevazione. L’aumento dellaè stato trainato dalla crescita delle consegne, che segnano un +4,6%, mentre le scorte sono scese dell’1,6%. ...

