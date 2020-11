Mogol | Da Battisti soldi alla destra? Balla terrificante

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - ''Una b. Non finanziava nessun partito''. Lo ha detto, al secolo Giulio Rapetti, ospite di 'Radio University' di Ignazio La Russa (FdI) rispondendodomanda se Luciofinanziasse la. "La verità è che noi non appartenevamo a nessuna corrente politica. Lucio non si è mai espresso, non parlava di politica e neanche io. Ma vivevamo in un tempo in cui si parlava solo di politica e di politica di sinistra. C'era una specie di infiammazione psicologica nei giovani o si era di sinistra o fascista o qualunquista. Noi non abbiamo mai seguito questi schemi", ha aggiunto. "Ho ho scritto della vita, dei miei ricordi. Sulla politica penso che l'importante è che gli uomini politici siano intelligenti e onesti, poi uno quando va a ...