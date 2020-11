Mike Tyson torna sul ring e omaggia Maradona | “Era uno dei miei eroi | oltre che amico” Il ricordo di quel magico 1986

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 novembre 2020) Alla fine del match contro Jones Jr. a Los Angeles, la leggenda della boxeha voluto ricordare Diego Armando: “Nelabbiamo vinto entrambi i Mondiali, era uno deiche un amico. Ci mancherà molto”, ha detto. L’incontro tra gli ultra cinquantenni (ha 54 anni), una “rimpatriata” tra star, è finito in parità e parte degli introiti dei due pugili andrà in beneficenza: “Combatto per il futuro delle altre persone in un modo umanitario, rivela, questa è la volontà di Dio”. Roy Jones, 51 anni, già campione mondiale di pesi medi, supermedi, mediomassimi e massimi, negli anni ’90 è stato eletto miglior pugile in circolazione indipendentemente dalle categorie di peso. Mentre...