L’eredità di Maradona: “Si può solo puntare sullo sfruttamento della sua immagine. Ecco come viveva lui negli ultimi anni” (Di domenica 29 novembre 2020) Una battaglia legale per “accaparrarsi” L’eredità di Maradona? “No”. Almeno secondo il suo avvocato e amico Angelo Pisani che ha scritto un lungo post su Facebook: “Non esiste, ad oggi, una battaglia legale per L’eredità di Maradona: i suoi figli hanno tutti gli stessi diritti. Il suo vero lascito è il brand che può nascere dal suo nome, un brand che se fosse stato valorizzato così come hanno fatto campioni ‘normali’ del calibro di Messi e Ronaldo, avrebbe fruttato patrimonio inesauribile e perpetuo, capace di sostenere anche mille eredi“. Si legge. Non solo, da Pisani arriva proprio un “suggerimento” per i figli: “Io credo che gli eredi di Diego, almeno ora, debbano unirsi e puntare proprio sul suo nome, che di fatto è già un brand, come lo sono la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Una battaglia legale per “accaparrarsi”di? “No”. Almeno secondo il suo avvocato e amico Angelo Pisani che ha scritto un lungo post su Facebook: “Non esiste, ad oggi, una battaglia legale perdi: i suoi figli hanno tutti gli stessi diritti. Il suo vero lascito è il brand che può nascere dal suo nome, un brand che se fosse stato valorizzato cosìhanno fatto campioni ‘normali’ del calibro di Messi e Ronaldo, avrebbe fruttato patrimonio inesauribile e perpetuo, capace di sostenere anche mille eredi“. Si legge. Non, da Pisani arriva proprio un “suggerimento” per i figli: “Io credo che gli eredi di Diego, almeno ora, debbano unirsi eproprio sul suo nome, che di fatto è già un brand,lo sono la ...

infoitsport : Maradona, l'ex manager: 'L'hanno lasciato morire da solo! Ora tutti i parenti si scanneranno per l'eredità: l'hanno… - infoitsport : Maradona, l’ex manager Ceci: “L’hanno disintegrato e ora si sfidano per l’eredità. In tanti hanno ignorato Diego” - infoitsport : Maradona, lite sull'eredità. L'avvocato contro l'ex moglie Claudia: sfida tra chi ha gestito gli affari del Pibe - sportli26181512 : #Maradona, l'amico accusa: 'L'hanno lasciato morire da solo': Stefano Ceci, per venti anni il suo manager: 'L’ho co… - Sentina1538 : Mamma mia gli articoli sulla guerra per l'eredità di Maradona. Che schifo chi se ne interessa, ammesso che sia un fatto vero. -

Ultime Notizie dalla rete : L’eredità Maradona Per controllare valori di colesterolo elevati servono due o più terapie Yahoo Notizie