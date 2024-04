Asunta serie TV come finisce | storia vera - teorie e finale spiegato

Netflix sta per lanciare una nuova miniserie true crime. Si intitola Asunta e racconta, in forma romanzata, la storia vera dell'omicidio di Asunta Basterra, uno dei casi più scioccanti avvenuti in Spagna nel 2013. La serie sarà composta da una sola stagione ed è una produzione spagnola pronta a...

Continua a leggere>>