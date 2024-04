Il boss Tommaso Lo Presti celebra le nozze d’argento a Palermo nella chiesa che ospita i resti di Falcone

La città di Palermo è rimasta sgomenta e indignata di fronte alla notizia della celebrazione delle nozze d’argento del boss mafioso palermitano, Tommaso Lo Presti. Niente in contrario alla cerimonia religiosa in sé, che si è svolta il 15 aprile scorso, ma, il luogo scelto per attuarla è stato ...

Continua a leggere>>