Dal cancro al Covid, la guida di Melania Rizzoli per un controllo quotidiano della salute (Di domenica 29 novembre 2020) Dal cancro, il grande nemico, fino al Covid, dalle psicopatologie alla medicina estetica: Melania Rizzoli, medico e politico, oggi assessore all’Istruzione della Regione Lombardia con la passione per la divulgazione, torna in libreria conLa salute prima di tutto (Baldini + Castoldi, 2020). Un utile volume sia per gli appassionati di medicina che per chiunque senta la necessità di una piccola guida al controllo quotidiano della salute (senza che questo escluda, naturalmente, il consulto medico). Rizzoli, che contro un cancro ha dovuto combattere, si avvale di un doppio punto di vista: quello del medico e quello di chi ha affrontato la malattia. E dunque al “nemico ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020) Dal, il grande nemico, fino al, dalle psicopatologie alla medicina estetica:, medico e politico, oggi assessore all’IstruzioneRegione Lombardia con la passione per la divulgazione, torna in libreria conLaprima di tutto (Baldini + Castoldi, 2020). Un utile volume sia per gli appassionati di medicina che per chiunque senta la necessità di una piccolaal(senza che questo escluda, naturalmente, il consulto medico)., che contro unha dovuto combattere, si avvale di un doppio punto di vista: quello del medico e quello di chi ha affrontato la malattia. E dunque al “nemico ...

HuffPostItalia : Dal cancro al Covid, la guida di Melania Rizzoli per un controllo quotidiano della salute - OnofrioTommaso : L'INIQUITA' E INCAPACITA' SONO GIUSTE MOTIVAZIONI PER RIBBELLARSI AD UN GOVERNO DI ASSASSINI E TRUFFATORI!! LIBERIA… - Deltacetum : Ho messo un attimo su canale5, stavano inquadrando la Ferilli. È illegale quanto sia bella. ?? PS: non venite qua s… - 270349 : RT @270349: VACCINI: Reazioni avverse dal Belgio. Sindrome di Stevens-Johnson e CANCRO FULMINANTE con amputazione gamba! - marrasju : @NatMarmo Il vero cancro e' la mafia credimi, radicata in tutta Italia come anche ben rappresentata dal film La Pio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal cancro Dal cancro al Covid, la guida di Melania Rizzoli per un controllo quotidiano della salute (di A. Marrocco) L'HuffPost Oroscopo Fox, domani 30 novembre

Domani si concluderà il penultimo mese dell’anno. Come sarà la fine di questo mese? Si porterà via con sé difficoltà e malumori? Scopriamolo con le previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata ...

Oroscopo Settimanale – Sagittario con quali segni è meno compatibile?

Oroscopo Settimanale - Sagittario con quali segni è meno compatibile? - L'imprevedibile ma allo stesso tempo stimolante segno del Sagittario tende a dividere molto le opinioni: questo suo tratto così ...

Domani si concluderà il penultimo mese dell’anno. Come sarà la fine di questo mese? Si porterà via con sé difficoltà e malumori? Scopriamolo con le previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata ...Oroscopo Settimanale - Sagittario con quali segni è meno compatibile? - L'imprevedibile ma allo stesso tempo stimolante segno del Sagittario tende a dividere molto le opinioni: questo suo tratto così ...