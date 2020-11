Russia | Navalnyj al parlamento Ue | “Lo stato è in mano ai criminali”

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) BRUXELLES – “Da una parte c’e’ la popolazione russa, dall’altra c’e’ lo Stato russo, che dev’essere trattato come un gruppo di criminali che detiene temporaneamente il potere nelle loro mani“. Cosi’ Aleksej Navalnyj, attivista e oppositore del presidente Vladimir Putin, intervenuto in videoconferenza in Commissione affari esteri del Parlamento europeo.