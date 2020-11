Il Ministro Paola Micheli “Stiamo in un momento di estrema emergenza, possibile ritorno a scuola di sabato e domenica” (Di venerdì 27 novembre 2020) In una lunga intervista a La Repubblica il Ministro dei trasporti Paola Micheli ha parlato su due temi molto delicati, la scuola e i trasporti. Secondo il Ministro “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi”. Sulla pericolosità dei mezzi di trasporto in periodo Covid, il Ministro è stato chiaro: “Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poiché la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini”. Poi Paola Micheli è tornata a parlare di scuola: “Siamo in ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 27 novembre 2020) In una lunga intervista a La Repubblica ildei trasportiha parlato su due temi molto delicati, lae i trasporti. Secondo il“Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi”. Sulla pericolosità dei mezzi di trasporto in periodo Covid, ilè stato chiaro: “Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poiché la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini”. Poiè tornata a parlare di: “Siamo in ...

