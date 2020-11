Maradona morto | gli ultimi giorni | l’operazione | le liti E il testamento | «Il calcio mi ha dato tutto»

(Di giovedì 26 novembre 2020) La passeggiata, poi Diego è ana dormire e non si è più svegliato: il suo cuore tormentato si è fermato mercoledì verso mezzogiorno. L’intervista: «Sono stato molto felice, ilmi ha

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - UnioneSarda : #Sport #Maradona è morto in casa - Fatale un attacco cardiaco - LelloPinto : RT @LelloPinto: Maradona è morto. Ma perché Dio muore? -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona morto

Quella dove Diego Armando Maradona, convalescente per un intervento subito nelle settimane scorse, si era trasferito. La "bomba mediatica" è scoppiata quando in Argentina erano le 13 di ieri: il Pibe ...Diego Maradona jr piange la morte del papà: "Il capitano del mio cuore non morirà mai" Il figlio del Pibe, Diego Armando Junior ha voluto così ricordare il papà sul proprio profilo ufficiale sui socia ...