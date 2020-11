Maradona | la veglia di Napoli e Buenos Aires | “Diego non è morto” FOTO

Leggi su anteprima24

non è morto, un Dio non può morire", urlano i tifosi sconvolti e increduli per la triste notizia. La morte di Diego Armandoha scosso non solo, ma naturalmente tutta l'Argentina. Dopo la notizia della scomparsa del Pibe de Oro le strade dihanno iniziato a riempirsi di omaggi per il campione più amato. Migliaia di persone sono scese in piazza per rendere omaggio al più grande di tutti i tempi. Amolte persone hanno preso d'assalto i luoghi dove Diego è maggiormente ricordato. Molti tifosi si sono radunati davanti allo stadio San Paolo e ai murales dedicati al Pibe de Oro, ai Quartieri Spagnoli e a San Giovanni a Teduccio. Il campione argentino si è spento all'età di 60 anni, dopo un arresto cardiaco nella sua villa ...