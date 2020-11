Maradona, il Napoli ricorda un momento davvero speciale (VIDEO) (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Napoli ha deciso di iniziare la giornata col sorriso di Diego Armando Maradona. Un ricordo unico, un occhiolino dai mille significati. Sono ore difficile da affrontare dopo la scomparsa del Diez ma è bello ricordarlo in questo modo...caption id="attachment 1056489" align="alignnone" width="516" Maradona/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilha deciso di iniziare la giornata col sorriso di Diego Armando. Un ricordo unico, un occhiolino dai mille significati. Sono ore difficile da affrontare dopo la scomparsa del Diez ma è bellorlo in questo modo...caption id="attachment 1056489" align="alignnone" width="516"/caption ITA Sport Press.

Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - claudioruss : #Napoli piange #Maradona davanti allo stadio San Paolo - MstrDoor : @enricocolosimo non mi dispero, ma Maradona mi ha toccato. Tante implicazioni emotive, personaggio unico, trasversa… - letizia_elisa : RT @mauroberruto: In tutti i Sud del mondo ingiustizie e nostalgia, prima o poi, diventano luce grazie a un artista, uno sportivo, un tangu… -